Male su šanse da Vladimir Lučić naredne sezone nosi crveno-beli dres, jer nekoliko klubova želi da ga dovede na pozajmicu, i u skladu s tim su na Marakani želeli da se osiguraju

Kako Meridian sport saznaje - Lučić je parafirao novi trogodišnji ugovor sa Zvezdom.

Ostaje samo da se vidi sa kojim klubom će se momak rođen 2002. godine dogovoriti u smislu pozajmice sa pravom otkupa, a nedavno se pominjao Dinamo Drezden kao prvi kandidat za Lučićev potpis.

Nemci jesu u trci, ali nisu jedini. Traže na Marakani najbolje moguće rešenje za momka koji je odigrao 64 utakmice za prvi tim Zvezde, upisao četiri gola i devet asistencija.

Prethodni ugovor sa crveno-belima mu je isticao narednog leta. Da na Marakani nisu reagovali na vreme – Lučić bi posle pozajmice mogao da napusti klub kao slobodan igrač.