Ekspedicija Fudbalskog kluba Crvena zvezda otputovala je danas u Rusiju, gde će u nedelju, 12. jula, odigrati kontrolni meč protiv moskovskog Zenita. Utakmica u Sankt Peterburgu zakazana je za 18 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nakon bazičnog dela priprema koji je sproveden na Zlatiboru i u Austriji, crveno-beli će formu pred početak nove sezone proveriti protiv aktuelnog ruskog šampiona. Šef stručnog štaba Dejan Stanković na put je poveo 23 fudbalera.

Na spisku putnika nalaze se: Mateus, Ivan Guteša, Omri Glazer, Strahinja Baucal, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Kristijan Balov, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Džej Enem i Bruno Duarte.

Duel u Rusiji biće poslednji test za srpski klub pred start takmičarskih obaveza u domaćem šampionatu.

Crvena zvezda novu sezonu zvanično otvara u petak, 17. jula, kada će na stadionu „Rajko Mitić“ gostovati ekipa šabačke Mačve.