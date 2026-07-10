Fudbaleri Partizana remizirali su protiv Lokomotive iz Zagreba rezultatom 2:2 (0:1) u svojoj četvrtoj kontrolnoj utakmici na letnjim pripremama.

Trener Saša Ilić je od starta na teren poslao sledećih 11: Milošević - Roganović, Đurđević, Mitrović, Petrović - Janković, Alilović - Sek, Vukotić, Trifunović - Kozjek.

Van protokola su ponovo ostali kapiten Vanja Dragojević i njegov zamenik Ognjen Ugrešić, koji čekaju transfere u inostanstvo.

Crno-beli su u 8. i 11. minutu pogađali stativu, najpre Milan Vukotić, a onda i Erik Kojzek nisu imali sreće.

Lokomotiva je to, kao i jako lošu defanzivnu reakciju Partizana posle prekida, kaznila u 38. minutu golom Marcela Lorbeka.

Partizan je bio nešto bolji i energičniji u drugom poluvremenu, a to je najavio velikom šansom Kojzeka posle centaršuta Vukotića u 48. minutu.

Demba Sek je u 62. bio blizu gola, ali je tri minuta kasnije pogodio mrežu posle centaršuta Nemanje Trifunovića sa leve strane i odlično propuštene lopte Kojzeka.

Ipak, 10-ak minuta kasnije Stefan Mitrović je napravio penal koji u novo vođstvo hrvatskog tima pretvara Noel Durković.

Partizan je u završnici jurio da izbegne poraz i u tome uspeo u prvom minutu nadoknade kada je Matija Ninić udarcem sa 15 metara proturio loptu ispod golmana Lokomotive i postavio konačan rezultat.