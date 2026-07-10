Igrati protiv Novaka Đokovića i videti šta on i dalje pruža, zaista je velika inspiracija, ne samo za vas koji nas gledate, već i za nove generacije, izjavio je u Londonu italijanski teniser Janik Siner posle plasmana u finale Vimbldona.

Siner se plasirao u finale Vimbldona, pošto je u polufinalu pobedio Đokovića 6:4, 6:4, 6:4.

-Ono što Đoković radi zaista je neverovatno. Uvek smo imali neizvesne duele, pobedio me je u polufinalu Australijan opena. Pokušao sam da se prilagodim i pronađem nove načine, Novak je ozbiljan igrač, njegov prethodni duel sa Feliksom Ože-Alijasimom ostaće upamćen. Trudio sam se da budem agresivan i da serviram što bolje, on je najbolji riterner u našem sportu, tako da sam zadovoljan kako sam danas odigrao - dodao je Siner, koji brani titulu na Vimbldonu.

Italijanski teniser će u nedelju u finalu igrati protiv Aleksandra Zvereva iz Nemačke.

-Trava se menja tokom turnira, morate da se prilagođavate, blizu sam nivoa koji želim. Zadovoljan sam zbog toga. Moj tim me gura u jako dobru poziciju da nastupim ovako. Srećan sam zbog toga i zadovoljan što sam se vratio u finale. Radujem se onome što sledi u nedelju - zaključio je Siner.