Arina Sabalenka u poslednje vreme možda ne blista na terenu, ali van njega je skroz druga priča.

Beloruskinja je u osmini finala Vimbldona izgubila od Naomi Osake, ali izgleda da joj poraz nije previše teško pao. Objavila je slike sa letovanja u Grčkoj na kojim je u pozirala u bikiniju i pokazala da uživa.

Ume Sabalenka često da provokativnim fotkama obraduje fanove, a tako je bilo i ovoga puta.

Ne nalazi se se Arina u dobroj formi, ali je i dalje prva na WTA listi, a posle odmora čeka je američka turneja.