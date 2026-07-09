-Uvek sam verovao u sebe i verovao da mogu da budem jedan od najboljih igrača na svetu. Naravno, polufinale Vimbldona je nešto posebno - rekao je Feri.

Nastavio je u istom ritmu.

-Svaki meč sam igrao posebno, nisam gledao unapred. Nisam razmišljao o polufinalu ili finalu, već samo o sledećem protivniku. I evo me sada ovde."

Britanac je priznao da mu je bilo lakše protiv Kobolija jer ga je već jednom pobedio i znao je da ima šanse.

-Imao sam više samopouzdanja jer sam igrao protiv njega ranije na velikoj sceni. Meč je bio veoma izjednačen, posebno dok je servirao odlično. Ali osećao sam da imam malu prednost. Dobiti drugi set bilo je ogromno, a posle toga sam uspeo da završim posao.

Poseban trenutak za Ferija dogodio se pre izlaska na Centralni teren, kada je upoznao kraljicu.

-Dok smo se spremali da izađemo, prišla nam je, predstavila se meni i Flaviju. Velika je čast igrati pred njom. Bilo je sjajno upoznati je. Posle meča mi je rekla nekoliko veoma lepih reči.

Feri je istakao da je poseban osećaj igrati pred teniskim legendama, ali i pred kraljevskom porodicom.

-Prvo igraš pred velikanima tenisa, a sada i pred kraljicom. To je nešto posebno.

Sada ga čeka duel protiv Zvereva...