Ipak, oporavak ide sjajno, pa bismo Karlosa Alkaraza na terenu mogli da vidimo tokom avgusta, pominje se masters u Kanadi, koji će biti odigran od 2. do 13. avgusta u Montrealu. Rehabilitacija je u završnoj fazi, pojačao je intenzitet treninga poslednjih nedelja, pa je jasno da je počeo ozbiljno da se sprema za povratak na teren.

Razmišljalo se čak i da možda zaigra na Vimbldonu, ali se ipak odustalo od tog plana u poslednji čas, kako se ne bi rizikovalo da pogorša situaciju jer nije bio 100 spreman. U petak ga čeka pregled posle koga će biti doneta odluka, nakon što lekar proceniti da li je njegov zglob konačno spreman za napore.

Ukoliko dobije "zeleno svetlo", Španac bi od ponedeljka trebalo da započne pripremu za deo sezone u Severnoj Americi.

Posle Rodžers kupa igrao bi na mastersu u Sinsinatiju i Ju-Es openu krajem avgusta, pa bi branio titulu koju je prošle godine osvojio titule, pošto je u finalu pobedio Janika Sinera.