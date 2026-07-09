Najbolji strelac ekipe Maroka, Ismael Saibari, nije uspeo da se oporavi od povrede i neće biti u konkurenciji za meč koji se igra večeras od 22.00 časa u Bostonu.

Saibari je na dosadašnjem toku šampionata postigao tri gola i bio jedan od najzaslužnijih za plasman Maroka među osam najboljih reprezentacija sveta.

Sjajne igre su mu samo olakšale transfer u minhenski Bajern usred Mundijala.

Povredio se u utakmici osmine finala protiv Kanade, a u marokanskom taboru nadali su se da će biti spreman za duel sa Francuskom.

Ipak, selektor Mohamed Ouahbi potvrdio je da njegov najbolji strelac neće moći da pomogne saigračima.

"Saibari danas neće igrati. Nadam se da će biti spreman za narednu utakmicu", rekao je Ouahbi.