- Novak ovde ima najveću šansu za osvajanje 25. gren slema i on to zna - ističe Beker za „Gazetu delo sport“.

Nastavio je u istom ritmu.

-Njega je najteže savladati na travi, a ne treba zaboraviti ni da je pobedio Janika u polufinalu u Melburnu. Nole je na gren slemovima uvek najteža prepreka.

Iako sigurno navija za svog bivšeg pulena i prijatelja, Nemac zna da je ovo polufinale potpuno otvoreno.

-Siner će morati da igra bolje nego do sada. Jako je važno sebe dovesti u situaciju da vrhunac forme dostigne u završnici tutnira i mislim da je to uspeo. Postoji jedna stara poslovica, gren slem se gubi u prvoj nedelji a osvaja u drugoj. Siner je izbegao ovo prvo i sada je u odličnoj situaciji za ovo drugo.

Beker podseća da je Italijan najteži meč imao protiv jednog drugog srpskog igrača. Miomir Kecmanović je u prvom kolu vodio sa 2:1 u setovima, ali je Siner preokrenuo i pobedio u petom.

-Taj prvi meč je bio ključni. Za Janika je to bila veoma teška situacija jer on nema dobre rezultate u ovakvim partijama. Od tog susreta je počeo da podiže igru. Veoma je važno da posle nije gubio energiju, jer je posle onoga što mu se desilo u Parizu imao razne dileme u vezi svoje fizičke spreme. Mislim da sada može da prebaci u petu brzinu