Funkcija selektora Srpskog atletskog saveza privremeno će dobiti novog nosioca, objavio je Srpski atletski savez. Željko Obradović će menjati Edina Zukovića.

- Edin Zuković, koji je dužnost selektora uspešno obavljao od 20. septembra 2018. godine, zbog premora, zdravstvenih i porodičnih razloga odlazi na tromesečni odmor kako bi se oporavio od velikih napora kojima je bio izložen tokom prethodnih osam sezona. Zuković ostaje u radnom odnosu u Srpskom atletskom savezu.

U tom periodu reprezentativci Srbije osvojili su 10 evropskih i pet seniorskih svetskih medalja. Sezona 2023. godine zvanično je proglašena najuspešnijom u istoriji srpske atletike, sa ukupno 44 međunarodne medalje koje su osvojili reprezentativci svih uzrasnih kategorija.

U Srpskom atletskom savezu doneta je odluka da Zukovića u naredna tri meseca, u svojstvu vršioca dužnosti selektora, zameni Željko Obradović, uspešni trener disciplina horizontalnih skokova.

Među njegovim najpoznatijim atletičarima je Lazar Anić, koji je u skoku udalj 2017. godine ostvario lični rekord od 8,15 m i bio finalista evropskih i svetskih prvenstava. Obradović je i sam bio uspešan troskokaš, sa ličnim rekordom od 16,23 m, a trenutno kao stručni konsultant pomaže svom prezimenjaku Goranu Obradoviću u radu sa Ivanom Španović, otkako se naša proslavljena atletičarka iz skoka udalj posvetila troskoku.

Željko Obradović do sada je obavljao funkciju pomoćnika saveznog selektora za skokove.