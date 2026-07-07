- Izvršni odbor MOK-a privremeno je ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu, koja je bila na snazi od 12. oktobra 2023. godine. Odluka je doneta nakon detaljne analize Komisije MOK-a za pravna pitanja, s obzirom na to da Olimpijski komitet Rusije među svojim članovima više nema nijednu regionalnu sportsku organizaciju sa teritorija koje su u nadležnosti Olimpijskog komiteta Ukrajine. Pored toga, Olimipijski komitet Rusije je potvrdio da ne sprovodi, niti će sprovoditi, bilo kakve aktivnosti na tim teritorijama - saopštio je MOK.



Dodaje se da će Izvršni odbor MOK-a nastaviti da prati situaciju u vezi sa eventualnim aktivnostima Olimpijskog komiteta Rusije na spornim teritorijama i zadržava pravo da preduzme dalje mere ukoliko to bude smatrao neophodnim.

MOK je istakao da nije promenio stav i da ostaje pri osudi ruske invazije na Ukrajinu.

- Ovaj stav ostaje nepromenjen. U širem smislu, MOK osuđuje ratove, oružane sukobe i nasilje koji uzrokuju ljudsku patnju gde god se dogode. U vreme rastuće nestabilnosti i podela širom sveta, MOK ostaje posvećen promociji mira kroz sport među ljudima i narodima - poručio je MOK.



U saopštenju se ističe da MOK ostaje solidaran sa olimpijskom zajednicom Ukrajine, koju Olimpijski pokret podržava od početka rata i nastaviće to da čini.