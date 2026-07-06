Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona pobedom nad Romanom Safijulinom sa 3:1. Imao je Novak dosta problema u ovom meču, naročito u trećem setu, pa je u nekoliko navrata ispoljavao frustraciju.

Đoković je u trećem setu vidno nervozan "ošamario" lopticu preko mreže, ka zidu, što je nekadašnjeg američkog tenisera Endija Rodika podsetilo na US Open 2020. kada je Srbin diskvalifikovan.

Tada je loptica, umesto u zid, pogodila linijskog sudiju.

- Novak je bio pomalo nervozan. U trećem setu je postao agresivan. I sam je na konferenciji posle meča rekao da je verovatno prešao granicu. Pretrpeo je brejk, pa je bacio lopticu na drugu stranu terena. Nije bilo skupljača loptica u blizini. Podsetilo me na onaj US Open kada je bacio lopticu ka zidu - rekao je Rodik.

Novaka u utorak čeka četvrtfinalni duel protiv Feliksa Ože-Aljasima. Meč je na programu oko 16 časova.