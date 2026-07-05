Tačno smo na polovini trećeg grend slema u sezoni, mečevi su sve zanimljiviji.

18.30 - Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale pobedom nad Romanom Safijulinom rezultatom 3:1. Više o tome OVDE.

16.45 - Džesika Pegula pobedila teniserku srpskog porekla, Ivu Jović, rezultatom 2:1 (4:6, 6:3, 6:1)

14.28 - Novak izlazi na teren.

14.25 - Bizarna i dramatična scena obeležila je juniorski deo Vimbldona. Mlada 15-godišnja nemačka tenisačica Ida Vobker, trenutačno 24. juniorka sveta, izbačena je s turnira nakon što je u naletu frustracije slučajno bacila reket koji je završio u publici.

13.15 - Dešavanja sa meča Đoković - Safijulin pratite OVDE.

12.24 - Endi Marej dobija spomenik. Više o tome čitajte OVDE.

11.02 - Baš kao i Vimbldon i Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u završnicu. Pred start Mundijala Đoković je prognozirao da će šampion biti Portugal koji će u finalu savladati Meksiko. Zanimljivo, čuvena serija Simpsonovi, takođe je predvidela finale u kojem će se sastati Meksiko i Portugal.

10.00 - Zanimljiv meč očekuje i Arinu Sabalenku koja se sastaje sa Naomi Osakom.

09.05 - Na teren će i Iva Jović, Amerikanka srpskog porekla. Njena rivalka je Džesika Pegula. Taj meč je prvi na terenu broj 1 i počeće u 14 časova.

09.03 - Janik Siner ima zicer pošto mu je protivnik Japanac Močizuki, 151. na ATP listi. Oni zatvaraju program na Centralnom terenu i taj meč se očekuje da počne oko 18 časova.

09.01 - Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otvara program na Centralnom terenu protiv Rusa Romana Safijulina. Safijulin je do glavnog žreba došao preko kvalifikacija, nalazi se na 132. mestu na ATP listi i već je priedio dva velika iznenađenja eliminisavši Rubljova i Fonseku. Biće ovo njihov četvrti međusobni okršaj, a prethodna tri dobio je Novak.

09.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen sedmom danu Vimbldona. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Londona.