Vrlo zanimljive vesti stižu iz kampa reprezentacije Engleske. Naime, pravila o dopingu dozvoljavaju fudbalerima Tomasa Tuhela da koriste Viagru kako bi se lakše izborili sa posledicama velike nadmorske visine na Svetskom prvenstvu, piše “Sun”.

Pomenuti lek koji se izdaje na recept se ne nalazi na listi zabranjenih supstranci Svetske antidoping agencije (WADA) za 2026. godinu. Uz to – istraživanja su pokazala da smanjujući krvni pritisak u plućima, može da se ublaži osećaj umora i vrtoglavice na velikim nadmorskim visinama.

Ne postoji dokaz da Englezi zaista planiraju da koriste Viagru za utakmicu sa Meksikom, ali Tuhel razmatra sve načine kako bi se njegovi igrači što bolje prilagodili zahtevnim uslovima. Nije svejedno znati da će igrati na stadionu Asteka koji je na visini od 2.200 metara nadmorske visine. U tim uslovima je trčanje mnogo više iscrpljujuće.