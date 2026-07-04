Kompletirana je prva nokaut faza Svetskog prvenstva u fudbalu i dobili smo sve učesnike osmine finala.
Poslednja dva zakazana para su Argentina – Egipat i Švajcarska – Kolumbija.
Osmina finala počinje već u subotu uveče, u gotovo idealnim terminima za srpske ljubitelje fudbala, od 19.00 i 23.00.
Kao najinteresantniji se izdvajaju dueli Brazila i Norveške, Meksika i Engleske, te veliki derbi između Portugalije i Španije.
Moglo bi se reći da finalisti prošlog Mundijala imaju, makar na papiru, lak posao, pošto Argentina igra protiv Egipta, a Francuska protiv Paragvaja.
Subota:
19.00 Kanada – Maroko (Hjuston)
23.00 Paragvaj – Francuska (Filadelfija)
Nedelja (na ponedeljak):
22.00 Brazil – Norveška (Njujork)
02.00 Meksiko – Engleska (Meksiko siti)
Ponedeljak (na utorak):
21.00 Portugalija – Španija (Dalas)
02.00 SAD – Belgija (Sijetl)
Utorak:
18.00 Argentina – Egipat (Atlanta)
22.00 Švajcarska – Kolumbija (Vankuver)
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