Poslednja dva zakazana para su Argentina – Egipat i Švajcarska – Kolumbija.

Osmina finala počinje već u subotu uveče, u gotovo idealnim terminima za srpske ljubitelje fudbala, od 19.00 i 23.00.

Kao najinteresantniji se izdvajaju dueli Brazila i Norveške, Meksika i Engleske, te veliki derbi između Portugalije i Španije.

Moglo bi se reći da finalisti prošlog Mundijala imaju, makar na papiru, lak posao, pošto Argentina igra protiv Egipta, a Francuska protiv Paragvaja.

Subota:

19.00 Kanada – Maroko (Hjuston)

23.00 Paragvaj – Francuska (Filadelfija)

Nedelja (na ponedeljak):

22.00 Brazil – Norveška (Njujork)

02.00 Meksiko – Engleska (Meksiko siti)

Ponedeljak (na utorak):

21.00 Portugalija – Španija (Dalas)

02.00 SAD – Belgija (Sijetl)