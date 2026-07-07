U snimku se može čuti kako tamnoputi "IShowSpeed" pita na stadionu u Majamiju navijača u dresu Argentine šta mu govori, a navijač mu na španskom jeziku odgovara rasistički: "Idi u Zoološki vrt!".



- FIFA najoštrije osuđuje rasizam, mržnju i diskriminaciju u svim oblicima. Takvom ponašanju nema mesta u fudbalu, na Svetskom prvenstvu, niti bilo gde u društvu - piše u saopštenju svetske fudbalske organizacije.



FIFA je istakla da je Svetsko prvenstvo "proslava jedinstva, različitosti i međusobnog poštovanja", koja okuplja ljude, kulture i zajednice iz celog sveta i da "svako ko svojim ponašanjem narušava te vrednosti, nije dobrodošao u naš sport".

Dvadesetjednogodišnji Amerikanac koji se predstavlja pod nazivom "IShowSpeed-a", jedan je od najpopularnijih internet kreatora sadržaja na svetu, sa više od 50 miliona pretplatnika na Jutjubu, 45 miliona pratilaca na Instagramu i 47 miliona na TikToku.