Svetsko prvenstvo počinje 11. juna utakmicom Meksiko - Južna Afrika i trajaće sve do 19. jula. Za to vreme biće odigrane 104 utakmice, a vi ćete na jednom mestu moći da pratite rezultate, stanje po grupama i kasnije u nokaut fazi.

Grupna faza, satnica i rezultati:

Četvrtak, 11. jun

21.00 Meksiko – Južna Afrika (Meksiko Siti)

Petak, 12. jun

04.00 Južna Koreja – Češka (Gvadalahara)

21.00 Kanada – Bosna i Hercegovina (Toronto)

Subota, 13. jun

03.00 SAD – Paragvaj (Los Anđeles)

21.00 Katar – Švajcarska (San Francisko)

00.00 Brazil – Maroko (Njujork)

Nedelja, 14. jun

03.00 Haiti – Škotska (Boston)

06.00 Australija – Turska (Vankuver)

19.00 Nemačka – Kurasao (Hjuston)

22.00 Holandija – Japan (Dalas)

Ponedeljak, 15. jun

01.00 Obala Slonovače – Ekvador (Filadelfija)

04.00 Švedska – Tunis (Monterej)

18.00 Španija – Zelenortska Ostrva (Atlanta)

21.00 Belgija – Egipat (Sijetl)

00.00 Saudijska Arabija – Urugvaj (Majami)

Utorak, 16. jun

03.00 Iran – Novi Zeland (Los Anđeles)

21.00 Francuska – Senegal (Njujork)

00.00 Irak – Norveška (Boston)

Sreda, 17. jun

03.00 Argentina – Alžir (Kanzas Siti)

06.00 Austrija – Jordan (San Francisko)

19.00 Portugal – DR Kongo (Hjuston)

22.00 Engleska – Hrvatska (Dalas)

Četvrtak, 18. jun

01.00 Gana – Panama u 19:00 (Toronto)

04.00 Uzbekistan – Kolumbija (Meksiko Siti)

18.00 Češka – Južna Afrika (Atlanta)

21.00 Švajcarska – Bosna i Hercegovina (Los Anđeles)

00.00 Kanada – Katar (Vankuver)

Petak, 19. jun

03.00 Meksiko – Južna Koreja (Gvadalahara)

21.00 SAD – Australija (Sijetl)

00.00 Škotska – Maroko (Boston)

Subota, 20. jun

02.30 Brazil – Haiti (Filadelfija)

05.00 Turska – Paragvaj (San Francisko)

19.00 Holandija – Švedska (Hjuston)

22.00 Nemačka – Obala Slonovače (Toronto)

Nedelja, 21. jun

02.00 Ekvador – Kurasao (Kanzas Siti)

06.00 Tunis – Japan (Monterej)

18.00 Španija – Saudijska Arabija (Atlanta)

21.00 Belgija – Iran (Los Anđeles)

00.00 Urugvaj – Zelenortska Ostrva (Majami)

Ponedeljak, 22. jun

03.00 Novi Zeland – Egipat (Vankuver)

19.00 Argentina – Austrija (Dalas)

23.00 Francuska – Irak (Filadelfija)

Utorak, 23. jun

02.00 Norveška – Senegal (Njujork)

05.00 Jordan – Alžir (San Francisko)

19.00 Portugal – Uzbekistan (Hjuston)

22.00 Engleska (Boston)

Sreda, 24. jun

01.00 Panama – Hrvatska (Toronto)

04.00 Kolumbija – DR Kongo (Gvadalahara)

21.00 Švajcarska – Kanada (Vankuver)

21.00 Bosna i Hercegovina – Katar (Sijetl)

00.00 Škotska – Brazil (Majami)

00.00 Maroko – Haiti (Atlanta)

Četvrtak, 25. jun

03.00 Češka – Meksiko (Meksiko Siti)

03.00 Južna Afrika – Južna Koreja (Monterej)

22.00 Ekvador – Nemačka (Njujork)

22.00 Kurasao – Obala Slonovače (Filadelfija)

Petak, 26. jun

01.00 Japan – Švedska (Dalas)

01.00 Tunis – Holandija (Kanzas Siti)

04.00 Turska – SAD (Los Anđeles)

04.00 Paragvaj – Australija (San Francisko)

21.00 Norveška – Francuska (Boston)

21.00 Senegal – Irak (Toronto)

Subota, 27. jun

02.00 Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (Hjuston)

02.00 Urugvaj – Španija (Gvadalahara)

05.00 Egipat – Iran (Sijetl)

05.00 Novi Zeland – Belgija (Vankuver)

23.00 Panama – Engleska (Njujork)

23.00 Hrvatska – Gana (Filadelfija)

Nedelja, 28. jun

01.30 Kolumbija – Portugal (Majami)

01.30 DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta)

04.00 Alžir – Austrija (Kanzas Siti)

04.00 Jordan – Argentina (Dalas)

Nokaut faza

Šesnaestina finala

Nedelja, 28. jun

21.00 Utakmica A2-B2 (Los Anđeles)

Ponedeljak, 29. jun

19.00 Utakmica C1-F2 (Hjuston)

22.30 Utakmica E1-A/B/C/D/F3 (Boston)

Utorak, 30. jun

03.00 Utakmica F1-C2 (Monterej)

19.00 Utakmica E2-I2 (Dalas)

23.00 Utakmica I1-C/D/F/G/H3 (Njujork)

Sreda, 1. jul

03.00 Utakmica A1-C/E/F/H/I3 (Meksiko Siti)

18.00 Utakmica L1-E/H/I/J/K3 (Atlanta)

22.00 Utakmica G1-A/E/H/I/J3 (Sijetl)

Četvrtak, 2. jul

02.00 Utakmica D1-B/E/F/I/J3 (San Francisko)

21.00 Utakmica H1-J2 (Los Anđeles)

Petak, 3. jul

01.00 Utakmica K2-L2(Toronto)

05.00 Utakmica B1-E/F/G/I/J3 (Vankuver)

20.00 Utakmica D2-G2 (Dalas)

00.00 Utakmica J1 -H2 (Majami)

Osmina finala

Subota, 4. jul

03.30 Utakmica K1 – D/E/I/J/L3 (Kanzas Siti)

19.00 Utakmica osmine finala (Hjuston)

23.00 Utakmica osmine finala (Filadelfija)

Nedelja, 5. jul

22.00 Utakmica osmine finala (Njujork)

Ponedeljak, 6. jul

02.00 Utakmica osmine finala (Meksiko Siti)

21.00 Utakmica osmine finala (Dalas)

Utorak, 7. jul

02.00 Utakmica osmine finala (Sijetl)

18.00 Utakmica osmine finala (Atlanta)

22.00 Utakmica osmine finala (Vankuver)

Četvrtfinale

Četvrtak, 9. jul

22.00 Prvo četvrtfinale (Boston)

Petak, 10. jul

21.00 Drugo četvrtfinale (Los Anđeles)

Subota, 11. jul

23.00 Treće četvrtfinale (Majami) SAD

Polufinale

Utorak, jul 14

03.00 Četvrto četvrtfinale (Kanzas Siti)

21.00 Prvo polufinale (Dalas)

Sreda, 15. jul

21.00 Drugo polufinale (Atlanta)

Za treće mesto

Subota, 18. jul

23.00 Meč za bronzanu medalju (Majami)

Finale

Nedelja, 19. jul

21.00 Finale (Njujork)

Grupe

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Republika Koreja, Češka

Grupa A

Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švajcarska

Grupa B

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa C

Grupa D: Sjedinjene Američke Države, Paragvaj, Australija, Turska

Grupa D

Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa E

Grupa F: Holandija, Japan, Švedska, Tunis

Grupa F

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa G

Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa H

Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška

Grupa I

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa J

Grupa K: Portugalija, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

Grupa K

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Grupa L