Svetsko fudbalsko prvenstvo 2034. u Saudijskoj Arabiji igraće se 2035. godine, tvrdi engleski dnevnik "San" (The Sun).

Kako navodi "San", FIFA je prvobitno planirala da termin Mundijala 2034. godine zbog velikih vrućina preko leta bude sličan kao u Kataru 2022. godine kad se igralo u novembru i decembru, ali to 2034. godine neće biti moguće.

Prema islamskom lunarnom kalendaru veliki verski muslimanski praznik ramazan će 2034. godine trajati od 12. novembra do 12. decembra.

Imajući u vidu to, "San" ističe da bi Mundijal 2034. mogao da počne sredinom ili krajem decembra i da se okonča u januaru, ali postoji realna mogućnost da počne tek u januaru 2035. godine i završi se u februaru. Očekuje se da FIFA konačnu odluku za termin Mundijala 2034. godine donese u toku sledeće godine.