Fudbaleri Španije osvojili titulu prvaka sveta pobedom protiv Argentine u finalu Mundijala rezultatom 1:0 posle produžetaka. Jedini gol postigao Feran Tores u 106. minutu.

Španci su tako došli do svoje druge "Boginje", prve posle 16 godina kada su slavili u Južnoj Africi.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je neko unapred znao ko će osvojiti Mundijal. Ne samo da su znali ko će biti šampion, već su uspeli da peti put zaredom pogode kome će na kraju turnira pripasti pehar.

U pitanju je FIFA, odnosno igrica EA SPORTS FC koja je 6. juna objavila da će Španija biti novi šampion sveta. Uspešno su prognozirali šampione od 2010. godine.

Kako zapravo to funkcioniše?

Na osnovu 100 simulacija, oni objave onu selekciju koja u najviše slučajeva izlazi kao pobednik. Tako je ovog puta bilo za Špance.