Mladi košarkaši Srbije ostvarili su neverovatan uspeh, pošto su se plasirali u finale Eurobasketa U20, nakon što su danas u polufinalu u Ljubljani u dvorani "Stožice" savladali moćnu Španiju - 72:65!

Bio je to odličan meč naših momaka, koji su na momente vodili sa 19 razlike i potom nisu dali da padnu pod pritiskom, pošto su se plasirali u veliko finale, gde ih sada čeka okršaj sa Slovenijom.

Slovenci su do svog mesta u finalu došli posle velike drame. Slavili su nad Francuzima, i to nakon preokreta u završnim minutima, vođeni sjajnim Markom Pađenom, i to povrh povređenog Urbana Krofliča.

Sve naravno zanima termin velikog finala Eurobasketa, a ono će se igrati sutra uveče u Ljubljani, u nedelju.

Finale je na programu od 19.00 časova u nedelju, kada ćemo svim srcem navijati za naše mlade košarkaše, koje sa klupe predvodi selektor Nemanja Jogi Jovanović!