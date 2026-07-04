Reprezentacija Srbije je vodila tokom većeg dela meča, a u trećoj četvrtini je imala 13 poena razlike 53:40.

Turska je zatim serijom 20:2 prešla u prednost 60:55.

Izabranici Stevana Mijovića su sigurnijom igrom u završnici meča vratili vođstvo i došli do pobede i plasmana u finale SP.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 25 poena. Matija Lukić je postigao 20 poena, dok je Ognjen Simjanovski ubacio 10.

U selekciji Turske istakao se Omer Kutlaj sa 25 poena. Bešir Brajant je zabeležio 17 poena, a Darijus Karutasu je postigao 16.

Kadeti Srbije će sutra od 19.15 časova u finalu SP igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, koje su ranije danas pobedila Australiju rezultatom 114:65.

Turska i Australija će sutra od 16.15 sati igrati za treće mesto na SP.