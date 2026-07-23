Mladi košarkaš Crvene zvezde Aleksej Nedeljković, doživeo je povredu kolena, pa će propustiti Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina.

Klub sa Malog Kalemegdana je izdao saopštenje, ali se ne navodi stepen povrede.

- Prvotimac Crvene zvezde Meridianbet Aleksej Nedeljković povredio je koleno na poslednjem treningu reprezentacije Srbije (igrači do 18 godina) pred odlazak na Evropsko prvenstvo.

Zbog povrede, čiji će stepen, težina i vreme oporavka, biti utvrđeni tek nakon dodatnih lekarskih pregleda, Aleksej Nedeljković neće nastupati na kontinentalnom šampionatu u Italiji.

Aleksej je tokom takmičarske sezone 2025-2026 postao prvotimac našeg kluba i zabeležio prve minute u seniorskom timu, a tokom maja 2026.godine potpisao je i prvi profesionalni ugovor sa klubom.

KK Crvena zvezda Meridianbet želi brz oporavak Alekseju Nedeljkoviću, i učiniće sve što je u moći kluba da se naš igrač što pre vrati na teren - stoji u saopštenju crveno-belih.