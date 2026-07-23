Alesandro Pajola je i zvanično novi košarkaš Partizana. Crno-beli su na društvenim mrežama potvrdili dolazak italijanskog plejmejkera.

Do 19. jula Partizan nije objavio potpis niti jednog igrača, a onda je zvanično predstavljen centar Kevarijus Hejs, da bi samo tri dana kasnije stigao i Lamar Stivens. Sada je predstavljen i Pajola, pa crno-beli polako sklapaju kockice za sledeću sezonu. Italijan je karijeru počeo 2015. godine i sve vreme je bio u Virtusu.

Pajola je 2021. i 2025. godine bio najbolji defanzivac italijanskog Palakanestra, bio je MVP Kupa 2021. godine, a bio je i deo tima kada su osvajali FIBA Ligu šampiona i Evrokup.

Propustio je dobar deo prošle sezone zbog povrede, a dok je bio na terenu prosečno je beležio 4 poena i 4 asistencije. Delio je svlačioniocu i sa Alenom Smailagićem.

Svojevremeno je bio saigrač Miloša Teodosića i Stefana Markovića, trener mu je bio Aleksandar Saša Đorđević.