Prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, samo dan posle prethodnih informacija iz Izraela, Vendel Mur je sve bliži dolasku među crno-bele, a u toku su završni pregovori oko finansijskih detalja ugovora.

Američki bek bio je prethodnih dana povezivan i sa Hapoelom iz Jerusalima našeg Saše Obradovića, ali je u ovom trenutku bliži potpisu za Partizan.

Mur bi predstavljao značajno pojačanje u spoljnoj liniji ekipe Đoana Penjaroje, u kojoj se već nalaze Karlik Džons i Alesandro Pajola, dok se uskoro očekuje i ozvaničenje dolaska Kajla Olmana.

Dvadesetšestogodišnjeg košarkaša Dalas Maveriksi izabrali su kao 26. pika na NBA draftu 2022. godine, ali je odmah trejdovan u Hjuston Roketse, da bi na kraju završio u Minesota Timbervulvsima.

Nekadašnji student Djuka tokom četvorogodišnje profesionalne karijere igrao je između NBA lige i Razvojne lige, a ukoliko potpiše za Partizan, to će mu biti prvi angažman u Evropi.

Crno-beli su ovog leta već ozvaničili dolaske Alesandra Pajole, Kevarijusa Hejsa i Lemara Stivensa, dok se potvrda transfera Dereka Vilisa, Nikole Tanaskovića i Kajla Olmana očekuje uskoro.

Istovremeno, ugovore sa klubom produžili su Karlik Džons, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Žofri Lovernj i kapiten Vanja Marinković.

Sa druge strane, Humsku su ovog leta napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.

Neizvesna je i dalje situacija oko Mitra Bošnjakovića, koji se nedavno vratio sa Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina, na kojem je sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju.