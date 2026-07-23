Nekadašnji košarkaš Partizana Brendon Dejvis, odlučio je da završi igračku karijeru.

Američki centar je crno-beli dres nosio u sezoni 2024/25 i sa srpskim klubom je osvojio titulu u ABA ligi. Poslednji angažman imao je u Japanu, u klubu Alvark Tokio. Ovaj klub je objavio raskid saradnje sa Dejvisom.

- Alvark Tokio je primio zahtev za penzionisanje Brendona Dejvisa i odlučeno je da se ugovor za sezonu 2026-27 raskine sporazumno. Ovim vas obaveštavamo o ovoj odluci. Izražavamo zahvalnost Dejvisu na dosadašnjem doprinosu klubu i od srca mu želimo uspeh i dobro zdravlje u njegovim budućim poduhvatima - piše u saopštenju japanskog tima.

Oglasio se i sam Dejvis.

- Ovo je veoma iznenadna odluka, ali nakon dugog razmišljanja odlučio sam da se povučem iz profesionalne košarke. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost svima u Alvark Tokiju – trenerima, stručnom štabu i navijačima. Zauvek ću čuvati uspomene koje smo zajedno stvorili - poručio je Dejvis u zvaničnom saopštenju.

Dejvis je u karijeri, pored Alvarka i Partizana igrao za Valensiju, Milano, Barselonu, Žalgiris, Monako, Vareze, Šalon, a pre toga, u NBA, za Filadelfiju i Bruklin.