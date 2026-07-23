Fudbaleri Sporting Kanzas Sitija pobedili su danas na svom terenu Minesotu rezultatom 2:1 u meču američke MLS lige.

Domaća ekipa je povela u 28. minutu golom srpskog fudbalera Dejana Joveljića, a Manu Garsija je u 54. minutu duplirao prednost Kanzas Sitija.

Konačan rezultat postavio je Devin Padelford pogotkom u 75. minutu.

Joveljić je ove sezone na 17 utakmica u MLS ligi zabeležio osam golova i jednu asistenciju.

Minesota se nalazi na devetom mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 22 boda, dok je Kanzas Siti na 15. poziciji sa 14.