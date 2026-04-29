Možda je fudbalski put Dejana Joveljića nešto drugačiji, jer se napadač odlučio da vrlo rano ode u MLS, ali niko ne može da mu ospori da je fantastičan golgeter.

Nekada Zvezdina nada, a danas napadač Sporting Kanzasa je za tamošnje medije odgovarao na neka zanimljiva pitanja.

- Sa 12 godina sam se odselio u Beograd. Tada sam počeo da shvatam da bih mogao profesionalno da se bavim fudbalom. Bilo mi je teško da budem sam i odvojen od porodice, ali na kraju – brže sam sazreo, i drago mi je zbog toga - rekao je Joveljić i osvrnuo se na debi za reprezentaciju Srbije:

- Sećam se prvog poziva, naravno. Bio sam iznenađen, trener me je lično zvao da mi to saopšti, a igrali smo prijateljsku utakmicu sa Japanom. Odmah sam pozvao moje da im se pohvalim.

Ima idole u svetu fudbala…

- Pirla baš cenim, iako nismo ista pozicija. Ima tu smirenost na lopti. Sećam se i čuvene “panenke”… Ako govorimo o napadačima, onda Anri. Voleo bih da znam kako je on razmišljao na terenu. S njim bih otišao i na večeru - istakao je kapiten Sporting Kanzasa.