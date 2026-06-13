Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela takmičenje na Svetskom prvenstvu. "Zmajevi" su u prvom kolu odigrali 1:1 sa Kanadom i tako upisali prvi bod na turniru.

Malo je nedostajalo da naši susedi naprave senzaciju i savladaju jednog od domaćina, ali su na kraju morali da se zadovolje remijem.

Povela je Bosna i Hercegovina u 21. minutu, kada je gol postigao Jovo Lukić, koji je odmah zatim dospeo u centar pažnje.

Reč je o momku rođenom u Šapcu 1998. godine. Sin je Mitra Lukića, čuvenog fudbalera koji je nastupao za Mačvu i Jedinstvo iz Vladimiraca.

Jovo Lukić je karijeru počeo u Modriči, gde mu je otac bio trener, a onda ga je karijera vodila do Sloge iz Doboja, potom i Krupe, Zvijezde iz Gradačca do Borca iz Banjaluke. Nastupao je četiri godine za ovu ekipu, pre nego je otišao u Univerzitatea Krajovu, a onda i Univerzitatea Kluž, gde je imao sezonu iz snova sa 30 utakmica i 18 golova. To mu je donelo poziv u reprezentaciju BiH, a poverenje selektora Sergeja Barbareza je opravdao na startu Mundijala prvim golom u dresu "zmajeva".

Zanimljivo, Lukić je svojevremeno bio blizu prelaska u Partizan. Klubu iz Humske je nuđen na zimu 2020. godine. Lukić je tada postigao 10 golova na 21 utakmici, imao je i četiri asistencije.

Ipak, do transfera nije došlo, pošto su crno-beli prelomili i rekli da u svojim redovima imaju igrača sličnih karakteristika, a to je Nikola Štulić. Tada je Lukić bio na meti i Anderlehta i Dinamo Zagreba, ali je ostao u Borcu još neko vreme.

Nažalost po Bosnu i Hercegovinu, njegov gol protiv Kanade nije bio dovoljan za pobedu, ali "zmajevi" mogu i moraju biti zadovoljni rezultatom u prvom kolu Svetskog prvenstva. Bosnu u preostala dva meča grupne faze očekuju dueli protiv Švajcarske i Katara.