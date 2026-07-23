Ines Garsija je raskinula petogodišnju vezu da bi bila s Laminom Jamalom. Uradila je to kako bi mogla da mu se pridruži na Mundijalu, a sad je, eto, devojka prvaka sveta.

Kakav džekpot Andalužanke, zar ne? Ne! Ipak ne, 21-godišnja influenserka iz Sevilje tvrdi da su glasine o krahu veze s drugim muškarcem samo nekoliko nedelja pre početka romanse sa slavnim fudbalerom, pošto joj je on poslao poruku, plasirane na lažnim nalozima na mrežama, a što je pokrenulo lavinu uvreda ka njoj.

„Razumem kritiku kad je puna poštovanja, ali postoji razlika između davanja mišljenja i gubljenja vremena na ponižavanje ili vređanje osobe koju ne poznajete. Nisam ništa nikom uzela, samo živim svoj život. Zaista molim da pre nego što napišete bilo kakav komentar, znajte da s druge strane ekrana postoji osoba koja ima porodicu, prijatelje, strahove i osećaje. Ne pokušavam nikog da ubedim da me voli, samo tražim malo empatije. Malo čovečnosti. Niko ne zaslužuje da prima stotine i hiljade poruka mržnje“, dodala je, uz izražavanje nade da će „internet jednog dana prestati da bude mesto gde se slavi okrutnost“.

Takođe, zli jezici su navodili da je Jamal maltene ignorisao Garsiju tokom slavlja na stadionu „Metlajf“, što opet demantuje njihova zajednička fotka s postolja, uz koju je ona napisala:

„Uspeo si. Čestitam, ljubavi moja, ti si svetski šampion.“

Ines i Lamin su zvanično u vezi od kraja maja, kad su zajedno došli na proslavu Barselonine titule.

U obožavanju Jamala devojka iz Sevilje je otišla korak dalje. Pokazala je farmerke rađene po njenoj meri na kojima su simboli vezani za 19-godišnjeg asa - iznad džepova su dve velike crvene zvezde, na jednoj je broj 19 (Laminov dres), a na drugoj njegovi inicijali LY, koje je imala oko vrata i tokom šampionata.

Ines kaže da je pantalone nosila tokom proslave titule „crvene furije“ u Madridu na kojoj se, vele, okupilo dva miliona ljudi na čuvenom trgu.