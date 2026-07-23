Ines Garsija je raskinula petogodišnju vezu da bi bila s Laminom Jamalom. Uradila je to kako bi mogla da mu se pridruži na Mundijalu, a sad je, eto, devojka prvaka sveta.

Ines Garsija i Lamin Jamal

Kakav džekpot Andalužanke, zar ne? Ne! Ipak ne, 21-godišnja influenserka iz Sevilje tvrdi da su glasine o krahu veze s drugim muškarcem samo nekoliko nedelja pre početka romanse sa slavnim fudbalerom, pošto joj je on poslao poruku, plasirane na lažnim nalozima na mrežama, a što je pokrenulo lavinu uvreda ka njoj.

„Razumem kritiku kad je puna poštovanja, ali postoji razlika između davanja mišljenja i gubljenja vremena na ponižavanje ili vređanje osobe koju ne poznajete. Nisam ništa nikom uzela, samo živim svoj život. Zaista molim da pre nego što napišete bilo kakav komentar, znajte da s druge strane ekrana postoji osoba koja ima porodicu, prijatelje, strahove i osećaje. Ne pokušavam nikog da ubedim da me voli, samo tražim malo empatije. Malo čovečnosti. Niko ne zaslužuje da prima stotine i hiljade poruka mržnje“, dodala je, uz izražavanje nade da će „internet jednog dana prestati da bude mesto gde se slavi okrutnost“.

Ines Garsija i Lamin Jamal

Takođe, zli jezici su navodili da je Jamal maltene ignorisao Garsiju tokom slavlja na stadionu „Metlajf“, što opet demantuje njihova zajednička fotka s postolja, uz koju je ona napisala:

„Uspeo si. Čestitam, ljubavi moja, ti si svetski šampion.“

Ines i Lamin su zvanično u vezi od kraja maja, kad su zajedno došli na proslavu Barselonine titule.

Ines Garsija

U obožavanju Jamala devojka iz Sevilje je otišla korak dalje. Pokazala je farmerke rađene po njenoj meri na kojima su simboli vezani za 19-godišnjeg asa - iznad džepova su dve velike crvene zvezde, na jednoj je broj 19 (Laminov dres), a na drugoj njegovi inicijali LY, koje je imala oko vrata i tokom šampionata.

Ines Garsija

Ines kaže da je pantalone nosila tokom proslave titule „crvene furije“ u Madridu na kojoj se, vele, okupilo dva miliona ljudi na čuvenom trgu.

Ines Garsija na Mundijalu