Argentina je izgubila od Španije sa 1:0 u finalu Svetskog prvenstva, a posle meča su pokrenute brojne spekulacije i teorije zavere o atmosferi u redovima "gaučosa". Lionel Mesi održao je emotivan govor, a navijači širom sveta sumnjaju da se nešto važno dogodilo pre meča u svlačionici.

Zbog toga su se na društvenim mrežama pojavili navodi da je Mesijeva poruka saigračima bila znak unutrašnjih problema u reprezentaciji, ali je otac argentinskog veziste Aleksisa Mekalistera otkrio šta se zapravo događalo uoči početka velikog finala.

Karlos Mekalister je u razgovoru za argentinski Radio La Red rekao da su ga glasine naterale da direktno pita sina da li je bilo problema među igračima. Prema njegovim rečima, Aleksis mu je jasno poručio da u svlačionici nije bilo nikakvog sukoba i da se Mesijev govor odnosio isključivo na taktiku i pripremu za finale.

- Rekao mi je da su razgovarali o tome da igraju fudbal, sa mnogo dodavanja, stvaranjem trouglova i da ne koriste duge lopte. Na to su mislili. Posle se pojavilo mnogo sumnji zbog objave na internetu, pa su mi mnogi pisali - preneo je Karlos Mekalister.