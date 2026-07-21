Fudbalski klub Crvena zvezda je u danu evropskog debija u novoj sezoni završio i kapitalno pojačanje.

Reprezentativac Gane Derik Lukasen biće novi igrač crveno-belih.

Iskusni štoper (31) koji je dve godine nosio dres Pafosa stigao je na "Marakanu" kao slobodan igrač posle odlične godine na Kipru, ali i dobrih partija na Svetskom prvenstvu gde je dao gol protiv Hrvatske.

Lukasen je rođen u Holandiji i polubrat je reprezentativca te zemlje Brajana Brobija.

Prošle sezone dva puta je bio proglašen igračem utakmice u grupnoj fazi Lige šampiona gde je stigao sa Pafosom eliminisavši upravo Zvezdu u plej-ofu.