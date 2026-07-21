Španska teniserka Paula Badosa našla se u centru velikog skandala na turniru u rumunskom Jašiju, nakon što je usred meča besno bacila reket koji je zamalo pogodio skupljače loptica i završio blizu publike.

Iako su mnogi očekivali trenutnu diskvalifikaciju, Badosa je od sudije dobila samo blago upozorenje (kod opomenu). To joj je omogućilo da nastavi polufinalni meč protiv Tamare Zidanšek, preokrene rezultat i prođe u finale pobedom od 3:6, 7:5, 7:6.

Ovaj potez izazvao je lavinu besa u teniskoj javnosti, a najoštrija bila je nekadašnji trener Serene Vilijams i četvorostruka grend slem šampionka u dublu, Rene Stabs.

Stabs nije štedela reči na račun nekadašnje druge teniserke sveta, istakavši da su pravila morala biti rigorozno primenjena bez obzira na to da li je reket nekoga pogodio ili ne.

-To je automatska diskvalifikacija! Potez je apsolutna sramota. Kao igrač znaš – onog trenutka kada ispustiš reket iz ruke, sve što se desi posle toga je tvoja odgovornost. Nema tu 'nisam imala sreće'. Ako reket odleti ka tribinama, morala bi odmah da budeš izbačena sa meča. To je jedini način da se ovakvom ponašanju stane na kraj - jasna je bila Stabs.

Uprkos tome što se provukla bez kazne i izborila plasman u finale, Badosa nije uspela da podigne trofej. U borbi za titulu protiv Egipćanke Majar Šerif, Španjolka je pri rezultatu 6:4, 4:0 za protivnicu morala da preda meč zbog fizičke iscrpljenosti i povrede.