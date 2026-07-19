Srpski teniser je ušao u ledenu kadu, pošto je to princip po kojem Kevin Hart radi intervjue i tokom razgovora se "otvorio" o mnogim temama, kako o aktuelnom svetskom tenisu, tako i o čuvenom rivalstvu sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

-Velika trojka, Federer, Nadal i ja smo dominirali poslednjih 20 godina i to je zlatna era muškog tenisa.

Rodžer je šest godina stariji od mene, Rafa je godinu dana stariji i blizu sam njemu po godinama, ali je on napravio proboj ka elitnom nivou nekoliko godina pre mene.

Oni su nekako naplatili moj put. Pokušao sam da se ustalim u vrhu, da imam dobar odnos sa njima, ali to je teško, postali smo glavni rivali.

Ja sam postao treći na svetu i očigledno su me videli kao veliku pretnju, svi se borimo za isti cilj, zar ne? Tako da nikada nismo postali zaista bliski.

Nadam se da ću moći da odem na koktel sa njima i da se vidimo na plaži i da pričamo o svemu u poslednjih 25 godina. Proveli smo mnogo vremena na terenu boreći se međusobno.

Nema u tenisu mnogo "treš toka", direktno oči u oči. Postoji, ali ne mnogo, više je da uzmeš peškir i u njega kažeš "je*i se - rekao je Đoković.

Kevin Hart ga je zatim upitao zbog čega to ne može da kaže rivalu direktno u lice.

- Da uradim to, da otvoreno nekome kažem na terenu tako nešto, bio bih diskvalifikovan za dva minuta. Tenis je previše gospodski za to - odgovorio je Đoković, koji se potom konkretno osvrnuo na Federera i Nadala i kako je izgledao njegov proboj ka vrhu koji niko nije želeo da vidi.

Potom je dodao:

Imao si Rodžera Federera, on je bio elegantan u smislu kako je izgledao na terenu i van njega, stil, sve... Neverovatan karakter i harizma, svi su ga voleli.

Rafa je bio suprotnost, fizička snaga i energija bika... Pokušao sam da se pronađem tu.

Bio je holivudski scenario. Njih dvojica su igrali sva najveća finala, nije bilo prostora za trećeg momka, niko nije želeo da vidi tog Srbina, momka iz Istočne Evrope. Šta on radi u "zapadnom sportu"?

Rekao je da želi da bude najbolji na svetu, umišljeni tip pun samopouzdanja koji želi da bude najveći. Morao sam da se borim sa tim "vetrenjačama" cele moje karijere, u početku i sa medijima i svime, ali to me je samo dodatno ojačalo.

Uvek smo poštovali jedni druge, ali bilo je i nekih ružnih momenata.

Ali to je normalno, kada se boriš za istoriju na tom nivou, šta da očekuješ? - poručio je Đoković.