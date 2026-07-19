Na fotografiji, Đoković i Igita poziraju zajedno u opuštenoj atmosferi. Igita, koji je nosio jaknu sa natpisom "FIFA Legends", podelio je ovaj trenutak, spojivši tako dve sportske ikone iz različitih disciplina.

Rene Igita (58) ostao je upamćen u istoriji fudbala po svom ekscentričnom stilu igre, čestim izlascima sa gol-linije i izvođenju slobodnih udaraca. Njegov zaštitni znak je čuveni "škorpionov udarac", odbrana koju je izveo na utakmici protiv Engleske na Vembliju 1995. godine i koja se smatra jednim od najatraktivnijih poteza u istoriji sporta.

Pored susreta sa Đokovićem, Igita je nedavno privukao pažnju medija i svojim komentarima o svetskom fudbalu, a koje je preneo novinar Jan Teljez. Govoreći o favoritima za Svetsko prvenstvo 2026. godine, Igita je istakao promenu u odnosu snaga.

- Na početku ciklusa, reprezentacija Francuske je viđena kao glavni favorit. Sada, uoči velikog finala između Španije i Argentine, uveren sam da su ovi timovi 'svima udarili šamar' - rekao je Igita.

Posebno se osvrnuo na Lionela Mesija, naglašavajući njegovu mentalnu snagu i dugovečnost.

- Čovek je ono što želi da bude. Mogu da pričaju o reputaciji, o tome šta ljudi govore, što ne bi trebalo mnogo da nas brine, i o tome šta je savest. Mesi je savest. Svi govore o poslednjem Svetskom prvenstvu, ali šta kaže Mesi? On je srušio sve granice. Zato se nemojte iznenaditi ako bude igrao i 2030. godine - zaključio je bivši golman kolumbijske reprezentacije.