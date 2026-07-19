U najavi za predstojeću emisiju "Off the Recourt", Larkin je naglasio da njegova odluka da pređe u redove aktuelnog šampiona Turske nije imala nikakve veze sa novcem.

-Ovo nikada nije bilo zbog novca. Da sam to želeo, mogao sam da odem negde drugde i zarađujem 10, 12, pa čak i 15 miliona dolara. Mogao sam da kupim Ferari i svakog dana dolazim njime na trening. Želim da me pamte kao jednog od najvećih igrača svih vremena - zapravo, želim da budem najveći koji je ikada igrao. Ali još je bilo nekoliko stvari koje su mi nedostajale da to ostvarim", rekao je Larkin.

Iskusni plejmejker je takođe izrazio razočaranje načinom na koji se završila njegova epizoda u Efesu.

-Poštujem sve. Ja sam vojnik. Koga god mi date, ići ću s njim u rat. Ali rečeno mi je da ću biti igrač broj jedan u ovom timu, a onda mi je odjednom tlo izmaknuto pod nogama. Na kraju sam završio na dnu.

Larkin je ukazao i na probleme u komunikaciji sa upravom kluba, kao i na nezadovoljstvo planiranjem sastava.

-Kažu vam: 'Ovog igrača ne smemo da izgubimo', a onda ga izgubite. Zatim kažu:

-Ni ovog ne smemo da izgubimo , pa i njega izgubite. Naravno da je to frustrirajuće. Kažete im ‘A’, a oni urade ‘B’.

Iskusni bek je dodao da ga je posebno pogodilo kako je javnost doživljavala njegove povrede u završnom periodu boravka u Efesu.

-Ljudi su počeli da pričaju da glumim povrede. Ta prva reakcija me je zaista šokirala.