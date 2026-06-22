Crvena zvezda želi Šejna Larkina, javljaju turski mediji. Crveno-beli su navodno poslali ponudu doskorašnjem pleju reprezentacije Turske, ali finansijski okvir potencijalnog transfera pokazuje da je posao daleko od realizacije.

Ponuda Zvezde iznosi manje od dva miliona dolara, što je znatno ispod trenutnih finansijskih zahteva vezanih za ugovor jednog od najboljih igrača Evrope.

Da bi došlo do realizacije transfera, Efes bi morao da preuzme i pokrije Larkinovu godišnju platu koja iznosi 3,8 miliona dolara, što predstavlja ozbiljnu prepreku u pregovorima.

Ove sezone Larkin je imao nešto smanjenu ulogu zbog povreda, odigravši svega 12 utakmica u Evroligi, ali je i pored toga beležio vrlo dobre brojke – 15,2 poena i 4,2 asistencije u proseku.