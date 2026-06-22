Fudbaleri Argentine pobedili su Austriju rezultatom 2:0 u meču drugog kola grupe J na Svetskom prvenstvu. Aktuelni svetski šampion sada ima maksimalnih šest bodova, dok je evropska selekcija ostala na tri.

Utakmicu je obeležio čudesni Lionel Mesi koji je postigao oba gola. Posebno je upečatljiv bio prvi jer je njime postao najbolji strelac u istoriji Mundijala, a drugim pogotkom je samo podebljao taj rekord.

Ipak, utakmica nije počela onako kako se najbolji fudbaler svih vremena nadao. Već u trećem minutu je Lautaro Martinez oboren u šesnaestercu. Sudija se nije oglasio, ali je nakon intervencije iz VAR sobe otišao da pogleda snimak, nakon čega je dodelio penal "gaučosima". Svi su već videli istoriju i obaranje rekorda, ali je Mesi izveo jedan od najgorih penala u karijeri. Lopta je otišla pored gola i osmostruki osvajač Zlatne lopte je morao još da čeka.

Imao je Mesi još dve sjajne prilike. Najpre je u 19. minutu izašao sam ispred Šlagera, ali je golman Austrije odbranio njegov udarac. Zatim je u 32. minutu ponovo bio u šansi, ali ga je Alaba sprečio da postigne gol.

Konačno, Argentina je u 38. minutu stigla do prednosti. Odigrali su "gaučosi" sjajnu akciju, Almada je inteligentno preskočio loptu koja je stigla do Mesija, a ovaj u svom stilu preciznim udarcem postigao 17. gol na Svetskim prvenstvima i tako na večnoj listi prestigao Miroslava Klosea.

Argentinci su posle vodećeg gola stavili meč u potpunu kontrolu. Odbrana je funkcionisala besprekorno i Austrijanci izuzev par solidnih pokušaja nisu mogli da stvore pravu priliku za gol. Marko Arnautović je u 68. minutu ušao u igru, ali ni to nije pomoglo ekipi Ralfa Rangnika.

Imao je i branilac titule nekoliko dobrih prilika, ali je u drugom poluvremenu viđena prava uspavanka. Tako je bilo sve do sudijske nadoknade, kada je na scenu ponovo stupio Mesi. Postigao je još jedan pogodak i doneo svom timu drugu pobedu na šampionatu. Prosto je neverovatno da je Argentina od početka turnira postigla pet golova, a svih pet je delo neverovatnog 38-godišnjaka iz Rosarija.

Ukoliko ovako nastavi, Argentina će biti jedan od glavnih favorita za titulu.

Argentina je posle ove pobede obezbedila prvo mesto u grupi J i poslednja utakmica protiv Jordana će im biti bez rezultatskog značaja, dok će Austrija protiv Alžira imati imperativ pobede za plasman u nokaut fazu.

ARGENTINA - AUSTRIJA 2:0

Argentina (4-4-2): E. Martines - Medina, Li. Martines, Romero, Molina - Almada, Mekalister, Fernandes, De Pol - La. Martines, Mesi

Austrija (4-2-3-1): A. Šlager - Poš, Danso, Alaba, Lajmer - Zejvald, K. Šlager - Šmid, Vaner, Zabicer - Gregorič

Kraj! Pobeda Argentine!

95. minut - Goooool! Sve je gotovo! Još jedan pogodak neverovatnog Mesija!

90+3 minut - Šansa za Austriju i to ponovo iz prekida. Vimer je probao glavom, malo pored gola.

90. minut - Igraće se još pet minuta nadoknade.

86. minut - Mogli su Argentinci sada sve da reše. Gonzales je bio u izglednoj poziciji, ali je izblokiran.

80. minut - Arnautović je zakačio Martineza po glavi. Golman Argentine je ostao da leži na travi, ali se brzo pridigao.

73. minut - Velika šansa za Argentinu da duplira prednost. Mesi je izveo korner, Niko Gonzales je tukao glavom, ali je nedostajalo malo preciznosti.

68. minut - Marko Arnautović je ušao u igru. Može li napadač Zvezde da vrati svoj tim u meč?

67. minut - Ponovo prete Austrijanci. Gregorič je gađao glavom posle centaršuta Sabicera, ali lopta ide preko prečke.

62. minut - Evo prve šanse za Argentinu u nastavku. Pokušao je Enco, ali je njegov udarac izblokiran.

55. minut - Najbolja šansa za Austriju od starta meča. Sabicer je odlično tukao iz slobodnog udarca, ali je Martinez odbranio.

46. minut - Opasan napad Austrije odmah na početku drugog dela. Odlučno su izašli izabranici Ralfa Rangnika na teren nakon pauze.

Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Sedam minuta nadoknade, što i ne čudi jer je bilo dosta prekida.

38. minut - Goooooool! Evo ga! Lionel Mesi je najbolji strelac u istoriji Mundijala! Ovo je njegov 17. gol, čime je prestigao Miroslava Klosea. Lepa akcija Argentine. Mesi je naleteo nakon ubačene lopte Medine sa leve strane i preciznim udarcem konačno savladao Šlagera za istoriju.

32. minut - Opet Mesi u prilici. Najpre prelep pas ka Fernandesu, Šlager je intervenisao, lopta se odbila do Mesija, ali je Alaba sjajnom intervencijom spasao Austriju.

19. minut - Šansa za Mesija! Izašao je sam ispred Šlagera nakon dodavanja Lautara, ali je golman Austrije odbranio njegov udarac.

15. minut - Oslobodila se Austrija nakon promašenog penala Mesija i sada se više igra na polovini Argentine.

9. minut - Šok! Lionel Mesi je promašio penal! Katastrofalno je šutirao i lopta je otišla pored gola. Moraće Mesi još da čeka da postane najbolji strelac u istoriji Mundijala.

7. minut - Biće penal! Sudija je išao da pogleda snimak, nakon čega je pokazao na belu tačku.

3. minut - Oboren je Lautaro Martinez u kaznenom prostoru. Argentinci traže penal, čeka se VAR.

Utakmica je počela!

18:25 - Arnautović nije u startnoj postavi i šansu će čekati sa klupe.

18:10 - Mesi će imati poseban motiv na ovoj utakmici. Po mnogima najboljem fudbaleru svih vremena nedostaje jedan gol kako bi postao najbolji strelac u istoriji Mundijala i jedna asistencija kako bi postao najbolji asistent ikada na ovom takmičenju.

18:00 - Oba tima su na startu turnira ostvarila pobedu. Aktuelni svetski šampion je savladao Alžir sa 3:0, a meč je obeležio Lionel Mesi, koji je postigao sva tri gola i tako došao do 16. pogotka na Mundijalima, pa je uz Miroslava Klosea sada najbolji strelac u istoriji ovog takmičenja. Sa druge strane, Austrija je bila bolja od Jordana rezultatom 3:1, a jedan pogodak je postigao i napadač Crvene zvezde Marko Arnautović.

17:55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe J na Svetskom prvenstvu između Argentine i Austrije. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Dalasa.