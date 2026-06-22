Prema lokalnim meteorološkim prognozama, za područje Filadelfije izdato je upozorenje na jake oluje, obilne padavine, snažan vetar i grmljavinu u vreme odigravanja meča na stadionu "Linkoln Fajnenšel Fild".

Organizatori su zbog oluje odložili otvaranje kapija stadiona, a navijačima je upućen apel da ne kreću ka objektu dok vremenski uslovi ne budu bezbedni.

- Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u regionu, otvaranje kapija biće odloženo. Ukoliko niste u blizini stadiona, molimo vas da za sada ne putujete. Novi termin otvaranja kapija biće saopšten nakon prolaska nevremena. Ako se nalazite u blizini stadiona, pronađite zaklon - saopštili su organizatori.

Prema pravilima FIFA, utakmica će biti prekinuta ukoliko se munja registruje u radijusu od oko 13 kilometara od stadiona.

Prekid traje najmanje 30 minuta, a ukoliko se tokom tog perioda zabeleži nova munja, odbrojavanje počinje ispočetka.

Tokom eventualnog prekida igrači će se povući u svlačionice, dok će navijači biti upućeni da napuste tribine i potraže zaklon, u skladu sa bezbednosnim protokolima koji važe na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.