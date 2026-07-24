Navela je da su Olizeovi advokati prvobitno nudili samo 836 evra mesečno, a zatim su podigli iznos na dve hiljade evra, pri čemu ona tokom dve godine nije dobila nikakav novac.

Fatima je iznela ove tvrdnje u intervjuu za nemački „Bild”.

Navela je da su prvi kontakt ostvarili putem Instagrama 2022. dok je Olise u živeo u Londonu i igrao za Kristal palas. Prema njenim rečima, bili su u vezi dve godine pre nego što su se razišli, a ona je dve nedelje kasnije saznala da je trudna. Kao razloge prekida istakla je nesuglasice u vezi, tvrdeći da je Olize mnogo vremena provodio igrajući video-igre i da su se pojavili problemi povezani s drugom ženom.

Rekla je da je test o utvrđivanju očinstva kasnije potvrdio da je Olize otac i da je fudbaler zakonski priznao ćerku Aliju Nur. Ipak, tvrdi da on nikada nije upoznao dete i da s njom komunicira isključivo putem advokata.

- Poražavajuće je koliko neko može biti bezosećajan prema sopstvenom detetu - rekla je Fatima.

Takođe je navela da je Olizeov pravni tim ponudio iznos za izdržavanje deteta koji je ona opisala kao „smešan”, dodajući da joj je jedan advokat čak predložio da kupuje polovnu odeću za ćerku kako bi bolje upravljala svojim finansijama.

Prema navodima, Olizeovi zastupnici su dogovorili plan isplate mesečne pomoći za dete u iznosu od 2.000 evra. Međutim, ona tvrdi da te isplate nisu vršene.

Olizeovi zastupnici su, navodno, osporili njene tvrdnje, navodeći da je ranije, putem francuskih sudova, tražila 60.000 evra mesečno na ime izdržavanja, ali da u tome nije uspela. Oni ističu da je zvezda Bajerna spremna da izdržava ćerku, ali da dve strane još uvek nisu postigle dogovor. Ni igrač ni Bajern nisu javno komentarisali ove navode.

Nadmašio Pelea

Optužbe su se pojavile ubrzo nakon Olizeovog impresivnog nastupa za Francusku na Svetskom prvenstvu 2026. na kome je bio najbolji „paker“ sa sedam asistencija što je novi rekord pojedinačnog Mundijala pošto je nadmašio slavnog Pelea.

Mbape mami ortaka



Majkl Olise ozbiljno razmišlja o prelasku iz Bajerna i u Real, a navodno se već poverio saigračima iz reprezentacije.

Olise još nije razgovarao s čelnicima Bajerna o mogućem transferu, ali važnu ulogu u celoj priči ima Klijan Mbape. Dvojica francuskih reprezentativaca bliski su prijatelji, a Mbape je tokom SP pokušavao da uveri Olizea da bi zajedno mogli da čine vrlo opasan napadački tandem u Realu. Njegovo nagovaranje očigledno je ostavilo snažan utisak na Bajernovu zvezdu kojoj u Bavarskoj nude povećanje godišnjih prihoda sa 14 na 25 miliona evra. U Realu više od toga zarađuje samo Mbape.

- Majkl ima ugovor do 2029. godine, bez otkupne klauzule, tako da smo opušteni po tom pitanju - rekao je Bajernov sportski direktor Maks Eberl.