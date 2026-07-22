FIFA je objavila idealnu postavu upravo završenog Svetskog prvenstva, na kojem je titulu šampiona osvojila reprezentacija Španije pobedom nad Argentinom u finalu rezultatom 1:0.

"Crvena furija" je odigrala fantastičan turnir koji je završila sa samo jednim primljenim golom, ali su se u idealnom timu našla samo tri igrača iz ove reprezentacije. To su bekovi Mark Kukurelja i Pedro Poro, kao i najbolji igrač Mundijala, vezista Rodri.

Najveće iznenađenje predstavlja izbor na poziciji golmana, gde je izabran čuvar mreže Zelenortskih Ostrva Vozinja. Istina, odigrao je 40-godišnjak odličan turnir, ali se očekivalo da mesto zauzme golman Španije Unai Simon koji je dobitnik „Zlatne rukavice“ i koji je savladan samo jednom, u četvrtfinalu protiv Belgije.

Takođe, u idealnih 11 mesta nije bilo za Paua Kubarsija, koji je proglašen za najboljeg mladog igrača turnira, kao ni za Ajmerika Laporta, koji je činio nepremostiv bedem španske odbrane. Umesto njih, štoperski par čine Argentinac Lisandro Martines i Francuz Dajo Upamekano.

Pored Rodrija, u veznom redu su još Francuz Majkl Olise i Englez Džud Belingem. Napad predvodi najbolji strelac turnira Kilijan Mbape, a tu su još Lionel Mesi i Erling Haland.

Idealan tim Svetskog prvenstva 2026. godine:

Golman: Vozinja (Zelenortska Ostrva)

Odbrana: Pedro Poro (Španija), Lisandro Martinez (Argentina), Dajo Upamekano (Francuska), Mark Kukurelja (Španija)

Vezni red: Rodri (Španija), Majkl Olise (Francuska), Džud Belingem (Engleska)

Napad: Lionel Mesi (Argentina), Erling Holand (Norveška), Kilijan Mbape (Francuska)