Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) pokrenula je istragu o sukobima na terenu posle pobede Španije protiv branioca titule Argentine 1:0 posle produžetaka u nedelju uveče u finalu Svetskog prvenstva.

Fudbaler Argentine Leandro Paredes fizički se sukobio sa španskim igračima Erikom Garsijom i Gavijem, dok je kapiten Španije Rodri dobio udarac u stomak kada je protrčavao pored Nauela Moline. Pomoćni trener Argentine Roberto Ajala takođe je pokušao da udari Danija Olma u lice.

U izjavi za španski javni servis TVE, De la Fuente je rekao da takvo ponašanje ne sme da se dozvoli i dodao da da u tom trenutku nije video incidente jer je slavio pobedu.

- U svakom slučaju, smatram da se to ne sme tolerisati i da je neprihvatljivo od igrača takvog kalibra, koje sam prethodnih dana hvalio i koji imaju sjajnog trenera - naveo je De la Fuente.

Pomoćni trener Argentine Roberto Ajala izvinio se u sredu zbog sukoba sa Olmom, rekavši da ga je gurnuo, a ne udario.



De la Fuente je pohvalio svoje igrače zbog načina na koji su se ponašali u takvoj situaciji.

- Želim da istaknem naše ponašanje na takvu agresiju i provokaciju. Naši fudbaleri uvek ostanu pribrani i ponašaju se kao pravi profesionalci - naveo je španski selektor.

Španski reprezentativci su napravili špalir kada su igrači Argentine išli ka postolju da prime srebrne medalje, ali nekoliko minuta kasnije, kada je kapiten Rodri podizao trofej, oni su okrenuli leđa i pozdravljali svoje navijače.



Prema disciplinskim pravilima Fife, specijalni tužilac posle istrage može da zatraži pokretanje disciplinskog postupka i predloži izricanje mera savezima članicama, klubovima i pojedincima.



Fifa nije saopštila vremenski okvir za eventualne postupke.