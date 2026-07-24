Van Bomel (49) će funkciju selektora Belgije obavljati od 15. avgusta, a potpisao je ugovor do kraja Evropskog prvenstva 2028. godine.



- Velika je čast postati selektor Belgije. Želeo bih da se zahvalim belgijskom fudbalskom savezu na poverenju koje su mi ukazali. Belgija ima izvanredne igrače i ogroman potencijal. Zajedno sa mojim trenerskim štabom želimo da izgradimo tim koji je disciplinovan, ambiciozan i dovoljno hrabar da se takmiči sa najboljima. Uspeh nikada nije zagarantovan, ali naporan rad, iskrenost i posvećenost jesu - rekao je Van Bomel.



Holandski trener je tokom karijere vodio PSV, Volfsburg i Antverp. Najveći uspeh imao je sa Antverpom sa kojim je tokom 2023. godine osvojio prenstvo, Kup i Superkup Belgije.

Van Bomel će na klupi Belgije zameniti Rudija Garsiju, koji je napustio reprezentaciju posle Svetskog prvenstva, na kojem je Belgija igrala u četvrtfinalu.