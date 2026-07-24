Trener Vojvodine Miroslav Tanjga odlučio je da se oglasi dan nakon poraza od Ajaksa i prokomentariše povike sa jednog dela tribina "vadi sina napolje", koje su bile usmere ka Siniši Tanjgi.

U razgovoru za zvaničnu stranicu kluba, Tanjga je napravio jasnu razliku između pravih pristalica i onih koji stvaraju negativnu atmosferu:

- Veliko hvala svim našim iskrenim navijačima. Oni su u većini, oni dolaze zato što vole klub. Mnogo me je obradovalo što sam video dosta porodica, mališana koji slede ljubav prema Vojvodini. Što se tiče one manjine, koja u 15. minutu skandira protiv igrača ili mene, pa oni se okreću protiv Vojvodine, to nisu naši navijači - rekao je Tanjga i dodao:

- To nisu ljudi koji žele dobro klubu i koji dolaze na mečeve da navijaju za Vojvodinu. Već sam pričao o tome. Ako ti posle 15 minuta to radiš – to sve govori. Pritom, ljudi, pa mi ne igramo protiv Kaća, uz dužno poštovanje, igramo sa Ajaksom. Stvaranje takvog pritiska igračima, celom timu… Je l’ to može da radi neko ko je iskren navijač Vojvodine? Ne može.