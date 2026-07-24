Nedavno završeno Svetsko prvenstvo u fudbalu obeležile su brojne kontroverze, a sada su se pojavile ifnormacije da je nekolicina utakmica nameštena.

Tokom Svetskog prvenstva, Kopenhaška grupa je zabeležila čak sedam slučajeva koje je označila kao potencijalno sumnjive sa aspekta integriteta takmičenja. Među proveravanim događajima našla se i utakmica Španije.

Kopenhaška grupa je međunarodna mreža saradnje uspostavljena na osnovu Konvencije Saveta Evrope o manipulaciji sportskim takmičenjima (Makolinska konvencija). Njen cilj je otkrivanje, sprečavanje i istraživanje slučajeva mogućeg nameštanja utakmica. Tokom Svetskog prvenstva, grupa je sarađivala sa Specijalnom radnom grupom FIFA za integritet, prateći svaku odigranu utakmicu. Nedavno je objavila sažetak izveštaja u kojem navodi da je, nakon detaljne analize, podnela sedam žutih obaveštenja.

- Prema definiciji koju je grupa usvojila, ovakva obaveštenja se označavaju zbog nekoliko različitih indicija koje ukazuju na pojavu nepravilnosti, što može uključivati neobjašnjive fluktuacije kvota za klađenje, glasine na društvenim mrežama ili informacije iz eksternih izvora - navodi ugledni Atletik.

Portal je izvestio da se, prema njegovim izvorima, radi, između ostalog, o crvenom kartonu za Južnoafrikanca Tembu Cvanea u uvodnom meču šampionata protiv Meksika, kao i o dugoj VAR analizi koja je dovela do poništavanja gola Ferana Toresa u utakmici Španije protiv Saudijske Arabije.

Veliku pažnju je, međutim, privukao i duel aktuelnih svetskih prvaka protiv Zelenortskih Ostrva. Kopenhaška grupa se bavila visokom aktivnošću na tržištu predviđanja kriptovaluta "Polymarket", gde su uložene opklade u ukupnoj vrednosti od približno 4,8 miliona dolara na to da Španija neće pobediti svog protivnika. Utakmica je na kraju završena bez golova.

Grupa je takođe rešavala situaciju oko američkog napadača Folarina Baloguna. "Polymarket" je, naime, ubrzo nakon njegovog isključenja u osmini finala protiv Bosne i Hercegovine, otvorio posebno tržište predviđanja sa pitanjem da li će nastupiti u sledećoj utakmici SAD protiv Belgije.

Disciplinska komisija FIFA je na kraju odlučila da suspenduje izvršenje njegove kazne, zahvaljujući čemu je mogao da nastupi. Izveštaj ukazuje na činjenicu da tokom celog šampionata nije nastalo slično tržište ni za jednog od preostalih 14 igrača koji su dobili crveni karton.



