Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutarnjih sati sprovode akciju na području Banje Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranja novca.

Prema saznajima Aloonline, meta akcije je predsednik Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac iz Banje Luke i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Zvjezdan Misimović. Naime, Misimovića sumnjiče za navodnu proneveru više stotina hiljada maraka iz FK "Borac".

SIPA pretresa više objekata u Banjaluci i Gradišci, a saslušavaju i više osoba.

U SIPA nisu iznosili detalje, ali su potvrdili za Aloonline da su trenutno u toku pretresi na više lokacija, ali da će više informacija imati u toku dana. U FK Borcu nisu hteli da potvrde niti negiraju da su pretresi u toku.

Zvjezdan Misimović je u mlađim kategorijama nastupao za reprezentaciju SR Jugoslavije, ali je u seniorskoj konkurenciji odlučio da nosi dres Bosne i Hercegovine. Postao je legenda "zmajeva" i bio je član generacije koja je 2014. godine izborila debitantski nastup na Svetskom prvenstvu.

Ponikao je u omladinskoj školi minhenskog Bajerna, a nastupao je još za Bohum, Nirnberg, Volfsburg, Galatasaraj, Dinamo Moskvu, Guejdžou i Peking Renhe pre nego što je 2016. godine završio karijeru. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 84 meča uz 25 postignutih golova.