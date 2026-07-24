Kvalifikacije za evropska takmičenja su u toku a jedna država već je na pragu rezultatskog debakla kakav se retko viđa u okvirima UEFA. To je Crna Gora.
Nakon prvih kvalifikacionih rundi, nijedan predstavnik nije uspeo da osvoji ni jedan jedini bod, a porazi se samo nižu.
Posledica ovakvog učinka je jedinstven podatak na UEFA tabeli nacionalnih koeficijenata - ovo je jedina asocijacija sa učinkom 0.000 u sezoni 2026/27.
Evropsku sezonu otvorili su Dečić, Petrovac i Mornar u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, ali su sva tri predstavnika eliminisana sa po dva poraza. Dečić je dva puta poražen od letonske Liepaje (0:1, 1:2). Dalje, Petrovac je u oba meča izgubio od litvanskog Žalgirisa (1:3, 1:2). Navijače je razočarao i Mornar koji je doživeo debakl protiv andorskog Atletik Eskaldesa (1:2, 0:2).
Nije se proslavio ni aktuelni šampion Sutjeska. Klub iz Nikšića je u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona dva puta poražen od kazahstanskog Kairata (1:2, 0:2), čime je ukupan skor narastao na 8/8. Sutjeska se potom prebacila u kvalifikacije za Ligu Evrope, gde je u prvom meču drugog kola izgubila je od beloruskog ML Vitebska sa ubedljivih 3:0.
Ukoliko Sutjeska ne napravi čudo i preokret u revanšu protiv ML Vitebska, Crna Gora će evropsku sezonu završiti već u julu sa maksimalno negativnim učinkom - 10 poraza u 10 odigranih utakmica.
Takav rasplet predstavljao bi jedan od najgorih, a vrlo verovatno i najgori učinak jedne nacionalne asocijacije u jednoj sezoni otkako se primenjuje sadašnji sistem UEFA koeficijenata.
Komentari (0)