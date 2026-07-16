Ako pogledate spisak zemalja koje nikada nisu imale predstavnika u grupnoj (ligaškoj) fazi nekog evropskog takmičenja videćete imena kao što su Andora, San Marino, ali i Crna Gora. Već godinama unazad naše komšije nikako ne uspevaju da se domogne uspeha koji su ostvarili Gibraltar, Albanija, tzv. Kosovo, pa i Malta.

Ni ove godine situacija nije ništa bolja jer su u prvom kolu eliminisani šampion Sutjeska, koja doduše sada ima šansu da kroz kvalifikacije za Ligu konferencije nešto uradi, kao i Dečić koji je položio oružje pred letonskom Lijepajom.

Situacija nije mnogo bolja ni kod preostala dva tima, pa je Petrovac pred teški zadatkom da protiv Žalgirisa u Litvaniji stigne dva gola zaostatka. Jedinu šansu možda ima Mornar koji juri gol minusa protiv Atletik Eskaldesa iz Andore.

Crna Gora se godinama muči sa klupskim fudbalom, a ne treba zaboraviti da je Budućnost 2024. godine morala da igra pretkolo kvalifikacija gde je elimisana od islandskog Brejdablika i to porazom od 0:5.

Zato i jeste bilo čudo kada je Mornar pre dve godine eliminisao Radnički iz Kragujevca iz kvalifikacija, ali na kraju nije uspeo da se domogne grupne faze.