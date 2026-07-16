Crvena zvezda će se u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, očekivano, sastati sa Larnom, šampionom Severne Irske. Crveno-beli će najpre gostovati 21. ili 22. jula, a zatim će dočekati ostrvsku ekipu 28. ili 29. jula, koju predvodi trener Gari Haveron.

Larn ima brod u grbu zato što je klub formiran u istorijskom lučkom gradu na istočnoj obali okruga Antrim. Brod na grbu simbolizuje pomorsku tradiciju pošto je Larn poznata luka koja služi kao važno čvorište za trajekte koji povezuju Irsku i Veliku Britaniju više od 1.000 godina. Zatim lokalni identitet jer grad se često naziva lučkim, a klub gaji snažne veze sa lokalnom zajednicom i industrijom na kopnu i moru.

Grb je nastao 1971. godine, kada je klub prešao u viši rang takmičenja, a dizajn se oslanja na tradicionalni grb nekadašnje opštine Larn, koji takođe prikazuje jedrenjak.

Klub sa Inver parka osnovan je pre 137 godina, a imao je brojne uspone, padove i finansijske kolapse koje je stabilizovao 2018. suosnivač „Purplbriksa“ Keni Brus.

Naredni iskorak dogodio se u oktobru 2024. godine, objavljeno je da je Larn postigao šestocifreni ugovor sa prodavcima luksuznih satova „Prajd end Pinion“, za koji se veruje da je najveći sponzorski ugovor u istoriji NIFL-a. Vlasnik „Prajd end Piniona“, jutjuber Niko Leonard van der Horst, izjavio je da je „veoma ponosan i veoma uzbuđen što je uključen u ovaj neverovatni klub“

U julu 2025. godine Keni Brus je prodao svoj udeo od 50 odsto u Larnu kompaniji „Redbol global FK“, međunarodnoj sportskoj investicionoj grupi. Ovo je označilo kraj Brusovog osmogodišnjeg mandata tokom kojeg je transformisao sudbinu kluba - od ispadanja i finansijske neizvesnosti do uzastopnih titula u NIFL Premijer ligi, istorijskih kvalifikacija za evrokupove i rekonstrukcije stadiona.

Odradili posao

Larn nije blistao protiv slabašnog prvaka San Marina Tre Fjorija, čak su gosti poveli u 11. minutu, ali je prvak Severne Irske preokrenuo golovima Meta Ridlija u 25. minutu i Dan Benta iz penala u 69. minutu i trijumfovao 2:1, odnosno sa 3:1 u ukupnom skoru, a gosti su meč završili sa devet igrača.

Gubitnici

Vredi istaći da je Larn šest puta bio finalista Irskog kupa (1928, 1935, 1987, 1989, 2005. i 2021) i dva puta finalista Liga kupa (1992. i 2004), a da nijednom nije osvojio nijedan od ta dva kupa, što predstavlja rekord u oba takmičenja po broju nastupa u finalu bez osvojenog trofeja.

Za anale

U sezoni 2024/25. Larn je pobedio Balkani (posle izvođenja jedanaesteraca) i Linkoln Red Impse, čime se plasirao u ligašku fazu UEFA Lige konferencije za sezonu 2024/25. Time su postali prvi tim iz Severne Irske koji je to učinio u modernoj eri UEFA takmičenja pošto je prethodno Ards igrao u grupnoj fazi nekadašnjeg Intertoto kupa 1997. godine.

Zvezda u ponedeljak saznaje rivala u trećem kolu kvalifikacija.

Od Gibraltara do Švedske

Pre gostovanja u Severnoj Irskoj crveno-bele čeka žreb za treće kolo kvalifikacija u ponedeljak, 20. jula, od 12 časova.

Rivali šampionu Srbije biće pobednici sledećih dvomeča:

Šamrok (R. Irska) - Ararat (Jermenija)

Kups (Finska) - Sabah (Azerbejdžan)

Hapoel Ber Ševa (Izrael) - Vikingur (Island)

Žalgiris (Litvanija) - Ki Klaksvik (Farska O. - ima 2:0 protiv Aterta pred revanš)

Linkoln (Gibraltar) - Mjalbi (Švedska)

Levski (Bugarska) - Uni. Krajova (Rumunija - ima 4:1 protiv Vitebsa pred revanš)