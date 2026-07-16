Osvojio je sve veće trofeje, pre četiri godine po prvi put došao do onog najbitnijeg i postao šampion sveta sa reprezentacijom. Sada će to moći da učini ponovo u nedelju.

Šta mislite, da mu ne znači toliko jer je već sve osvojio?

Prešli ste se, ne samo da mu znači nego Lionel Mesi živi za ovo, pre svega za svoju zemlju i svoju naciju.

Nije se mnogo video tokom meča, a onda u završnici spakovao dve asistencije svojim saigračima koji su lansirali Argentinu u borbu za zlato protiv Španije.

Dovoljno je da pogledate ovaj snimak i biće vam sve jasno.