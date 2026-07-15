Brazil je ispao u osmini finala Svetskog prvenstva pošto je poražen od Norveške sa 2:1 i to još uvek peče navijače ove zemlje. Međutim, to nije sve, pošto je ulje na vatru dolila prva zvezda tima Vinisijus Žunior.

Napadač Real Madrida je uslikan kako uživa u luksuzu Ibice, ignorišući tugu kod kuće. Vinisijus je označen kao "kolovođa" pobune igrača koji su odbili da se vrate u Rio de Žaneiro kako bi se suočili sa gnevom javnosti. Od celog tima, samo je Danilo seo na zvanični čarter let za Brazil, dok su ostali, predvođeni Vinijem, produžili na odmore.

Vinisijus je odmah posle ispadanja unajmio super-jahtu, čije iznajmljivanje košta neverovatnih milion funti nedeljno. Da stvar bude gora po njegov ugled, na palubi mu društvo pravi kontroverzna brazilsko-američka influenserka Virdžinija Fonseka.

Par, koji je javno raskinuo samo dva dana pred početak turnira, snimljen je u veoma prisnim pozama – golišava Virdžinija nije se odvajala od fudbalera, što je izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Fonseka je tokom prvenstva radila kao TV voditeljka, ali je bila na udaru kritika zbog, kako navode gledaoci, "katastrofalnih novinarskih veština".

Navijači mu posebno zameraju jedan detalj sa terena. Vinisijus je optužen za nedostatak hrabrosti jer nije hteo da izvede prvi penal u seriji protiv Norveške. Odgovornost je pala na Bruna Gimaraeša iz Njukasla, koji je promašio, dok je Vinisijus sve posmatrao sa strane.

- Ovakvo ponašanje je šamar u lice svakom Brazilcu. Dok ljudi plaču na ulicama, on se snima na jahti. To je sramotno - izjavio je izvor blizak reprezentaciji za britanske medije.